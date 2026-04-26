Livemusik-Event in Esslingen Kultkneipennacht zieht Musikfans in die Innenstadt
Esslingen wird zur Partymeile: Bei der Kultkneipennacht am Samstag lockten 13 verschiedene Locations mit Livemusik von Rock bis Soul.
Esslingen wird zur Partymeile: Bei der Kultkneipennacht am Samstag lockten 13 verschiedene Locations mit Livemusik von Rock bis Soul.
Schon tagsüber war die Esslinger Innenstadt am Samstag Ziel zahlreicher Besucherinnen und Besucher, die bei schönstem Wetter durch die Gassen flanierten und die Angebote des Esslinger Frühlings genossen. Wen es noch nicht nach Hause zog, der konnte anschließend ein besonderes Abendprogramm genießen: Bei der Kultkneipennacht sorgten Kultbands in verschiedenen Locations für Stimmung.