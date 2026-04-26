Livemusik-Event in Esslingen: Kultkneipennacht zieht Musikfans in die Innenstadt

Schon tagsüber war die Esslinger Innenstadt am Samstag Ziel zahlreicher Besucherinnen und Besucher, die bei schönstem Wetter durch die Gassen flanierten und die Angebote des Esslinger Frühlings genossen. Wen es noch nicht nach Hause zog, der konnte anschließend ein besonderes Abendprogramm genießen: Bei der Kultkneipennacht sorgten Kultbands in verschiedenen Locations für Stimmung.

Bereits zum 14. Mal stieg das Event, das stets verspricht, die Esslinger Innenstadt in eine Livemusik- und Partymeile zu verwandeln. Auftakt war bereits um 18 Uhr im Café Sonne, wo die Solosängerin Josey Bastile mit Soulklängen auf eine abwechslungsreiche Musiknacht in Esslinger Kneipen einstimmte. Wer mit einem Eintrittsbändchen für die Musiknacht ausgestattet war, hatte anschließend die Qual der Wahl zwischen Konzerten in insgesamt 13 Kneipen und Bars.

Auch einige neuere Locations waren dieses Mal mit am Start

Mit dabei waren altbekannte Lokalitäten wie etwa die Ad Astra Bar, der Eisbär Metalkeller, das Karmeliter, das Krokodil oder der Palmsche Bau. So bot im Ad Astra die Band That’s Riot eine musikalische Reise in die 1990er- und 2000er-Jahre mit Hits von Foo Fighters, Green Day oder Linkin Park.

Unterdessen kamen im Eisbär Metalkeller wie üblich die Hard’n Heavy Fans auf ihre Kosten: Hier heizte die Coverband Rocktrix dem Publikum mit Songs von Judas Priest, Savatage oder Iron Maiden ein.

Gleich zwei Acts waren im Karmeliter angekündigt: Dancefloor-Kult mit Thekenshow und Partysongs von Coyote Kult zum einen und Partyhits der 1990er-Jahre wie Barbie Girl oder Mr. Bombastic von DJ Dan Baker zum anderen. Noch etwas weiter zurück in die musikalische Vergangenheit ging es im Krokodil, wo mit der Gruppe Destination 70s die 1970er- Jahre der Rockmusik gefeiert wurden. Unterdessen wartete im Palmschen Bau die Coverband Diet Dope mit tanzbaren Kulthits aus vier Jahrzehnten Rock- und Popgeschichte auf.

Gute Stimmung bei der Esslinger Kultkneipennacht. Foto: Roberto Bulgrin

Aber auch einige neuere Locations waren dieses Mal mit am Start, etwa das Café Hygge beim Maillepark, das im vergangenen Frühjahr eröffnet hat, das Mehl’s Old Fashioned am Marktplatz oder das Café Kollwitz, das erst im Dezember im Dick-Center seine Pforten öffnete. Außerdem gab es im Joe Peña’s Rockhits auf die Ohren, in der Kristall Café Bar war Grunge angesagt, im Café Uferlos Unplugged-Hits und in der Gaststätte bei Post Rock-Klassiker.