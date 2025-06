Der Fitness-Influencer Brian Johnson, besser bekannt als „Liver King“, ist am 24. Juni 2025 in Austin, Texas, festgenommen worden, nachdem er den bekannten Podcaster Joe Rogan in mehreren Videos bedroht hatte.

Die Polizei warf Johnson vor, eine „terroristische Bedrohung“ gegen Rogan ausgesprochen zu haben – ein Vergehen, das in Texas als Class-B-Misdemeanor eingestuft wird und mit bis zu 180 Tagen Haft oder einer Geldstrafe von bis zu 2.000 US-Dollar geahndet werden kann.

Provokante Videos und Herausforderung zum Kampf

Johnson veröffentlichte auf seinem Instagram-Kanal, der über zwei Millionen Follower zählt, mehrere Videos, in denen er Rogan direkt herausforderte. In einem der Clips sagte er: „Joe Rogan, ich fordere dich heraus. Mann gegen Mann, ich fordere einen Kampf.“ Dabei räumte Johnson ein, keinerlei Erfahrung in Jiu-Jitsu zu haben, während Rogan als Schwarzgurt gilt. „Ich werde nicht trainieren, aber ich hoffe, du hast trainiert. Ich bin bereit, wann immer du es bist“, so Johnson weiter.

Die Polizei wurde am Morgen des 24. Juni auf die Drohungen aufmerksam gemacht, nachdem Johnson in seinen Posts ankündigte, auf dem Weg nach Austin zu sein – dem Wohnort von Rogan – und weiterhin bedrohliche Aussagen machte. Rogan erklärte gegenüber den Behörden, dass er Johnson nie persönlich getroffen habe und die Posts als bedrohlich empfand. Daraufhin wurde ein Haftbefehl ausgestellt.

Festnahme im Hotel

Johnson wurde schließlich am Abend des 24. Juni im Four Seasons Hotel in Austin festgenommen. Während der Festnahme wurde er von einem Beamten durchsucht und in Handschellen abgeführt, wie in diesem Video auf seinem Instagram-Kanal zu sehen ist.

Johnson befand sich im Travis County Jail in Austin, kam inzwischen jedoch gegen eine Kautionszahlung von 20.000 Dollar wieder frei. Die Ermittlungen dauern an. Johnsons Anwälte haben bislang keine Stellungnahme abgegeben, ebenso wenig wie Vertreter von Joe Rogan. Ob es zu einem Gerichtsverfahren kommt, bleibt abzuwarten.

Hintergrund der Auseinandersetzung

Brian Johnson ist durch seinen extremen Lebensstil und seine „Ernährungsphilosophie“, die den Verzehr von rohem Fleisch propagiert, bekannt geworden. Er geriet bereits zuvor in die Kritik, nachdem bekannt wurde, dass er trotz gegenteiliger Behauptungen Steroide verwendet hatte. Joe Rogan hatte Johnson wiederholt vorgeworfen, seine Fans über die Ursachen seines Muskelaufbaus zu täuschen. Ein persönliches Treffen zwischen Rogan und Johnson hat es bislang nie gegeben.