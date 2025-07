Liverpool-Star Diogo Jota ist bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen. Der Fußballer wurde nur 28 Jahre alt.

red 03.07.2025 - 10:42 Uhr

Diogo Jota, Fußballspieler des FC Liverpool, ist tot. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, starb der 28-Jährige am Donnerstagmorgen bei einem Autounfall in der spanischen Provinz Zamora. In dem Fahrzeug saß auch sein Bruder André. Auch der 26-Jährige überlebte den Unfall nicht.