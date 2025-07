Jürgen Klopp hat mit großer Trauer und Fassungslosigkeit auf den tragischen Unfalltod seines früheren Liverpooler Schützlings Diogo Jota reagiert. „Dies ist ein Moment, in dem ich mit mir ringe! Es muss einen größeren Zweck geben! Ich kann es aber nicht sehen! Es bricht mir das Herz, vom Tod von Diogo und seinem Bruder André zu hören“, schrieb der Startrainer bei Instagram zu gemeinsamen Fotos mit dem portugiesischen Fußball-Nationalspieler.

Jota und sein 25 Jahre alter Bruder André waren Medienberichten aus Spanien und Portugal zufolge am frühen Morgen auf der Autobahn 52 in Höhe der spanischen Gemeinde Cernadilla verunglückt. Laut der britischen BBC verunglückten sie in einem Sportwagen bei einem Überholmanöver. Das Auto soll von der Straße abgekommen und in Flammen aufgegangen sein. Die Rettungskräfte hätten nur noch den Tod der jungen Männer bestätigen können.

„Es bricht mir das Herz“

„Diogo war nicht nur ein fantastischer Spieler, sondern auch ein großartiger Freund, ein liebevoller und fürsorglicher Ehemann und Vater! Wir werden euch so sehr vermissen!“, schrieb Klopp in dem sozialen Netzwerk weiter. Jota hatte von 2020 bis zum Ausscheiden Klopps im vergangenen Sommer unter dem früheren Bundesliga-Coach bei den Reds gespielt.

Der 58 Jahre alte Klopp wünschte Jotas Witwe und den drei Kindern viel Kraft, all seine Gebete und Gedanken seien bei ihnen sowie der Familie, den Freunden und „allen, die sie liebten! Ruhe in Frieden - In Liebe J“, so Klopp.