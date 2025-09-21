Am Samstagabend wird die ProSieben-Live-Show «Ein sehr gutes Quiz» mit Joko und Klaas plötzlich unterbrochen. Im Publikum gibt es einen medizinischen Notfall.
21.09.2025 - 10:29 Uhr
Duisburg - Die ProSieben-Live-Show "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" ist am Samstagabend wegen eines medizinischen Notfalls unterbrochen worden. Diesmal waren Joko und Klaas am Binnenhafen in Duisburg zu finden. Rund 2.500 Zuschauerinnen und Zuschauer folgten dem Live-Aufruf und besuchten "die mobile ProSieben-Quizshow".