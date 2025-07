Am heutigen Freitag stellt sich Bundeskanzler Friedrich Merz zum ersten Mal der Sommerpressekonferenz im Kanzleramt. Hier können Sie live zuschauen.

Lukas Böhl 18.07.2025 - 10:06 Uhr

Bundeskanzler Friedrich Merz tritt heute zu seiner ersten traditionellen Sommerpressekonferenz an. Die Veranstaltung markiert nicht nur den Beginn der politischen Sommerpause in Berlin, sondern steht in diesem Jahr besonders im Zeichen politischer Herausforderungen und anhaltender Spannungen innerhalb der Regierung. Ab 10:30 Uhr haben unsere Leser hier die Möglichkeit, das Geschehen im Livestream zu verfolgen.