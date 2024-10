Livestream: Punkten die Blauen in der Fremde?

Die Stuttgarter Kickers sind am Sonntag bei Aufsteiger Eintracht Trier gefordert. Ob den Blauen dort ein Sieg gelingt, können Sie hier im Livestream verfolgen.

Johannes Röckinger 21.10.2024 - 10:25 Uhr

Die Stuttgarter Kickers sind am Sonntag in der Regionalliga Südwest bei Aufsteiger Eintracht Trier gefordert. Nach dem unglücklichen 2:2-Unentschieden zu Hause gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, wollen die Blauen in der Fremde nun wieder dreifach punkten.