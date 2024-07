Die Stuttgarter Kickers treten am zweiten Spieltag der Regionalliga beim FC 08 Homburg an. Wir streamen live.

red 23.07.2025 - 00:00 Uhr

Die Stuttgarter Kickers treten am zweiten Spieltag der Regionalliga beim FC 08 Homburg an. Wir streamen live. Es ist das erste von 17 Auswärtsspielen, das Sie mit unserem Livestream verfolgen können. Die Stuttgarter Kickers nehmen nach dem hauchdünn verpassten Aufstieg einen neuen Anlauf für den Sprung in die dritte Liga und wollen oben mitspielen.