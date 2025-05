Die Stuttgarter Kickers treten am Samstag beim FSV Mainz 05 II an. Wie sich die Blauen dort schlagen, können Sie hier ab 13.55 Uhr im Livestream verfolgen.

jor 05.05.2025 - 10:32 Uhr

Für die Stuttgarter Kickers steht in der Regionalliga Südwest am Samstag beim FSV Mainz 05 II das letzte Auswärtsspiel der Saison an (Anpfiff 14 Uhr). Nach der enttäuschenden 0:2-Niederlage am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen den SC Freiburg II, wollen die Blauen im Bruchwegstadion wieder zurück in die Erfolgsspur.