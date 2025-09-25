Am Sonntag steigt die OB-Wahl in Leonberg. Die ersten Kommentare der fünf Kandidatinnen und Kandidaten zum Ergebnis gibt’s in der „Leonberger Runde“ bei uns online im Livestream.

Die Spannung steigt: Am Sonntag dürfte gegen 19 Uhr klar sein, wer in den kommenden acht Jahren die Stadt führt – oder aber ob es eines weiteren Wahlgangs am 12. Oktober bei der OB-Wahl in Leonberg bedarf. Ob das Rennen schon jetzt oder erst zwei Wochen später entschieden wird – es dürften Tendenzen zu erkennen sein: Sind Marion Beck, Tobias Degode und Josefa von Hohenzollern ihren Favoritenrollen gerecht geworden? Ist Marisa Betzler oder Willi Kerler ein Achtungserfolg gelungen, oder vielleicht sogar mehr?

Über all das werden wir mit den fünf Kandidaten direkt nach der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses sprechen. Sie, liebe Leserinnen und Leser, können direkt dabei sein. Denn die „Leonberger Runde“ unserer Zeitung wird per Livestream auf unserer Homepage www.stuttgarter-zeitung.de übertragen. Erleben Sie die ersten Kommentare der Bewerberinnen und Bewerber: Wie groß ist die Freude, wie groß die Enttäuschung? Gibt es noch Hoffnung?

OB-Wahl in Leonberg: Livestream startet gegen 19 Uhr

Die „Leonberger Runde“ ist keine Präsenzdiskussion mit Publikum. Sie ist ausschließlich im Netz abrufbar. Die Liveübertragung beginnt gegen 19 Uhr. Die genaue Uhrzeit hängt davon ab, wie schnell die Stimmzettel ausgezählt sind und ein Ergebnis vorliegt. Auf unserer Homepage werden wir laufend über die aktuellen Entwicklungen informieren.

Dieses Quintett bewirbt sich um den OB-Posten in Leonberg: Willi Kerler, Tobias Degode, Marion Beck, Josefa von Hohenzollern und Marisa Betzler (von links) Foto: Simon Granville

Bei der Wahl am 28. September stimmen die Leonbergerinnen und Leonberger über die Nachfolge von Martin Georg Cohn (SPD) ab, der nicht wieder kandidiert. Die Amtszeit des oder der neuen OB wird am 1. Dezember beginnen.