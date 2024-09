Am Freitagabend um 19 Uhr kommt es im Stadion am Bieberer Berg zum Regionalliga-Topspiel zwischen Kickers Offenbach und den Stuttgarter Kickers. Hier können Sie das Spiel im Livestream verfolgen.

jor 10.09.2024 - 15:35 Uhr

Am heutigen Freitag steht in der Regionalliga Südwest das mit großer Spannung erwartete Topspiel zwischen Kickers Offenbach und den Stuttgarter Kickers an. Die beiden Traditionsmannschaften stehen in der Liga nach sieben Spieltagen aktuell punktgleich auf den Plätzen eins und zwei. Nur dank eines besseren Torverhältnisses haben die Offenbacher aktuell die Nase vorne. Anpfiff im Stadion am Bieberer Berg ist um 19 Uhr. Hier können Sie das Spiel im Livestream verfolgen.