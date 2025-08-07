Nach massiven Protesten, über 100 Strafanzeigen und Morddrohungen äußert sich Tiergarten-Chef Dag Encke heute (7. August) ab 15.15 Uhr in einem Livestream zu den umstrittenen Tötungen. Der Stream ist kostenlos auf unserer Website verfügbar.
07.08.2025 - 13:04 Uhr
Die Tötung von zwölf gesunden Guinea-Pavianen im Tiergarten Nürnberg hat bundesweit Empörung ausgelöst – bei Tierschutzorganisationen, in der Politik und in der Öffentlichkeit. Die Entscheidung des Zoos, die Tiere per Kugelschuss zu töten, sorgt für scharfe Kritik – bis hin zu Morddrohungen gegen den Direktor. Heute wird Tiergarten-Chef Dag Encke sich in einem Livestream umfassend äußern – live ab 15.15 Uhr im kostenlosen Stream, den Sie auf unserer Website verfolgen können.