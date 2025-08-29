Die Auslosung der Ligaphase der Uefa Europa League steht an. Welche Gegner werden dem VfB Stuttgart zugelost? Wir sind live auf YouTube dabei.

Felix Mahler 29.08.2025 - 12:38 Uhr

Durch den Erfolg im DFB-Pokalfinale am 24. Mai nimmt der VfB Stuttgart in der Saison 2025/2026 an der Uefa Europa League teil. Der Modus ist derselbe wie in der Champions League, in der die Schwaben in der Saison 2024/2025 spielten. 36 Teams starten in die Ligaphase, die acht Spieltage beinhaltet. Einen Tag später als noch vor einem Jahr richten sich also die Blicke der Fans an diesem Freitagmittag ab 13 Uhr wieder nach Monaco.