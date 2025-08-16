Der VfB Stuttgart empfängt den FC Bayern München im Supercup. Gespielt wird in der MHP-Arena. Wir begleiten die Partie mit einem Liveticker.

Philipp Maisel 16.08.2025 - 19:00 Uhr

Wenn der Deutsche Meister und der amtierende Pokalsieger Deutschlands aufeinandertreffen, dann ist der Supercup angesagt. Der VfB Stuttgart genießt Heimrecht gegen den FC Bayern München. In diesem Spiel geht es um den ersten Titel der Saison. Der VfB steht bereits das zweite Mal in Folge in dieser Partie. Letzte Saison unterlag man Bayer 04 Leverkusen nach Elfmeterschießen.