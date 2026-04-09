Liwa-Laufevent „Die Organisation ist ein Riesenaufwand“
25 Jahre Liwa-Laufevent – doch die Organisation wird zunehmend zur Herausforderung. Steigende Auflagen und höhere Kosten bringen die Veranstalter immer mehr an ihre Grenzen.
25 Jahre Liwa-Laufevent – doch die Organisation wird zunehmend zur Herausforderung. Steigende Auflagen und höhere Kosten bringen die Veranstalter immer mehr an ihre Grenzen.
Seit dem Jahr 2002 gibt es das Liwa-Lauf-Event, heuer findet also die 25. Auflage statt. Und seit dem ersten Mal hat Armin Storz mit der Organisation der beliebten Veranstaltung mehr als genug zu tun. Wobei: Es ist immer mehr geworden – beziehungsweise immer bürokratischer.