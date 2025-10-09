Bei einer grenzüberschreitenden Kontrollaktion, die das LKA Baden-Württemberg durchgeführt hat, wurden zahlreiche Drogen und Waffen sichergestellt. Fünf Personen wurden verhaftet.
09.10.2025 - 15:05 Uhr
Über 6500 kontrollierte Personen, zahlreiche durchsuchte Autos, Lkw, Reisebusse, Züge und Flugzeuge sowie über zwölf Kilogramm sichergestellte Drogen: Das ist die Bilanz einer grenzüberschreitenden Kontrollaktion, die das Landeskriminalamt Baden-Württemberg von 29. September bis zum 5. Oktober durchgeführt hat.