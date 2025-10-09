Bei einer grenzüberschreitenden Kontrollaktion, die das LKA Baden-Württemberg durchgeführt hat, wurden zahlreiche Drogen und Waffen sichergestellt. Fünf Personen wurden verhaftet.

Über 6500 kontrollierte Personen, zahlreiche durchsuchte Autos, Lkw, Reisebusse, Züge und Flugzeuge sowie über zwölf Kilogramm sichergestellte Drogen: Das ist die Bilanz einer grenzüberschreitenden Kontrollaktion, die das Landeskriminalamt Baden-Württemberg von 29. September bis zum 5. Oktober durchgeführt hat.

Wie das LKA mitteilt, nahmen Beamte in den vergangenen Woche internationale Schmuggelwege im Straßen-, Bahn- und Luftverkehr in Baden-Württemberg, Bayern und in der Schweiz unter die Lupe.

Rauschgift, Waffen und gefälschte Führerscheine sichergestellt

Bei fünf Personen wurde demnach wegen der bei ihnen jeweils sichergestellten Rauschgiftmenge Untersuchungshaft angeordnet. Insgesamt wurden zehn Kilogramm Heroin, über 330 Gramm Kokain, knapp zwei Kilogramm Marihuana sowie sonstige Betäubungsmittel aus dem Verkehr gezogen.

Neben illegalen Betäubungsmitteln stellten die Beamten bei den Schwerpunktkontrollen eine Reihe weiterer Verstöße fest. So wurden beispielsweise Messer und mehrere andere Waffen sowie zehn gefälschte Führerscheine verschiedenster Nationalitäten und zwei deutsche gefälschte Kennzeichen sichergestellt.

Fünf Personen festgenommen

Wie das LKA mitteilt, wurden fünf weitere Personen, nach denen polizeilich gefahndet wurde, vorläufig festgenommen. Zudem konnten zwei Fahrzeuge, die ebenfalls auf der polizeilichen Fahndungsliste standen, in Verwahrung genommen werden.