Tausende Senioren fallen jedes Jahr auf Kriminelle herein. Eine Kampagne warnt und zeigt, wie zu reagieren ist, wenn Betrüger sie anrufen und Geld von ihnen haben wollen.
17.11.2025 - 17:24 Uhr
Sie rufen an, geben sich als Enkel oder Polizeibeamte aus, setzen ihre meist älteren Opfer unter Druck und fordern Geld: Mit einer bundesweiten Kampagne sagt das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg Telefon-Betrügern den Kampf an. Unter dem Motto „Ich lege auf!“ sollen ältere Menschen über Callcenter-Betrug aufgeklärt und so vor sogenannten Schockanrufen geschützt werden, wie das LKA mitteilte.