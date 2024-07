Ein Lastwagenfahrer nimmt bei einer Fahrt auf der A 81 bei Korntal-Münchingen Rauch in der Fahrerkabine wahr. Nachdem die Kabine angehoben ist, wird ersichtlich, was den Brand verursacht hat.

Franziska Kleiner 22.07.2024 - 18:04 Uhr

Dank der Geistesgegenwart eines Lkw-Fahrers und dem schnellen Eingreifen der Ditzinger Feuerwehr ist am Montagnachmittag auf der A 81 in Fahrtrichtung Heilbronn ein Feuer in einem Sattelzug im Keim erstickt worden. Wie die Feuerwehr bericht, hatte ein technischer Defekt gegen 14 Uhr zu einer Rauchentwicklung an einem Lastwagen geführt. Der Lastwagenfahrer koppelte seinen Hänger sofort ab. Die Feuerwehr löschte die im Motorraum in Brand geratene Isolierung.