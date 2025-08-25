Diebe stehlen in der Nacht einen mit Kosmetik beladenen Sattelzug. Zudem räumen sie einen zweiten Laster leer. Der Schaden ist immens.

jhw/dpa/lsw 25.08.2025 - 18:12 Uhr

Ein mit Kosmetikartikeln beladener Sattelzug ist in Muggensturm (Landkreis Rastatt) gestohlen worden. Beides zusammen hatte einen Wert von mehr als 415.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Zudem wurde im selben Zeitraum in der Nacht zu Freitag ein zweiter Sattelzug der gleichen Spedition, beladen mit Adventskalendern und Kosmetikartikeln, leer geräumt.