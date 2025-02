Nach einem Unfall mit einem Sattelschlepper am Montag, 3. Februar, auf der A8 bei Heimsheim dauern die Bergungsarbeiten mehr als zwölf Stunden. Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Ulrike Otto 03.02.2025 - 13:40 Uhr

Nach einem schweren Unfall in der Nacht ist die Autobahn 8 zwischen Heimsheim und Pforzheim-Süd am Montag noch bis zum Mittag in Fahrtrichtung Karlsruhe voll gesperrt gewesen. Laut Polizei wurde die Fahrbahn gegen 13 Uhr wieder freigegeben.