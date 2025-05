Brüssel will russische Gasimporte beenden

Die Kommission legt einen Fahrplan zum Ausstieg aus den Gaseinfuhren vor und will damit die Abhängigkeit vom Kreml endgültig beenden.

Knut Krohn 06.05.2025 - 16:14 Uhr

Viele Staaten in Europa importieren noch immer riesige Mengen Gas aus Russland. Damit füllen sie auch die Kriegskasse Moskaus. Die EU-Kommission will dem nun einen Riegel vorschieben. Am Dienstag hat sie einen Fahrplan für den Stopp dieser Einfuhren vorgelegt.