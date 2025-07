Die Jazz Open locken Superstars an. Einer von ihnen ist Grammy-Preisträger John Beasley. Bei Instagram outet er sich als Stuttgart-Fan. Warum er sich in dieser Stadt so wohl fühlt.

Der 1960 geborene US-Amerikaner gilt als einer der besten Jazzpianisten weltweit. John Beasley hat mit James Brown, den Spice Girls, Al Jarreau, Chick Corea und vielen anderen gespielt, dabei auch deren Alben zum Ruhm verholfen. Obendrein ist er mit der SWR Big Band mega-erfolgreich. Für das Album „Bird Lives“, das der Komponist mit den Stuttgarter Musikern zum 100. Geburtstag von Charlie Parker aufgenommen hat, bekam er 2023 in der Kategorie „Bestes Arrangement“ erneut einen Grammy.

Nun ist Beasley zu den Jazz Open nach Stuttgart gereist – und lässt seine Fans weltweit wissen, dass er diese Stadt liebt. Porsche und Mercedes made in Stuttgart mögen rund um den Globus bekannt sein, aber es gibt im Südwesten von Deutschland auch ein Festival von Weltformat.

„Stuttgart, i’m home“, schreibt Beasley bei Instagram. In Stuttgart fühlt er sich also zuhause. Seit 2020 sei Stuttgart seine „adoptierte Stadt“, seit er hier mit der SWR Big Band, das Album „Bird Lives“ aufgenommen hat. Glücklich sei er, wenn er zweimal im Jahr Stuttgart besuchen könne.

John Beasley (links) beim Auftritt von Dianne Reeves zum Auftakt der Jazz Open in der Sparda Welt. Foto: Christian Hass

In den sozialen Medien erklärt der 64-Jährige seine „Stuttgart routine“ – und zur lieb gewonnen Routine zählen: „Eat, drink, play“, essen trinken, spielen. Beim Bier (er nennt Dinkelacker) rät Beasley beim Bestellen zur Vorsicht: „Careful when Ordering.“ Außerdem empfiehlt er „Sparkling Wine“: Sekt um fünf Uhr nachmittags und das an fünf Tagen.

„Das Line-up ist Wow!“

Als „schwäbisches Muss“ bezeichnet der Pianist „Maultaschen und Spätzle“. Auch zum Spazieren sei Stuttgart geeignet – mit grünen Hügeln, Weinbergen und lauschigen Parks. Der Slogan des Festivals „Be Jazz bei open“ wird zu seinem Motto. Zweimal tritt John Beasley in diesem Jahr bei den Jazz Open auf: Zum Auftakt in der Sparda Welt bei der Verleihung der Germany Jazz Trophy an Dianne Reeves sowie an diesem Freitag im Alten Schloss. Sein Appell: „Checkt das Line-up, das ist Wow, kommt zu uns 50 000 Musikliebhabern!“