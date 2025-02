Viele Stuttgarter:innen positionieren sich nicht nur auf Demos gegen rechtes Gedankengut, sondern tragen den Protest gegen Rassismus und Diskriminierung auch täglich sichtbar als Shirt, Schal oder Tasche durch die Gegend. Auch einige Stuttgarter Shops setzen ein Zeichen gegen Rechts und für Demokratie und haben einschlägiges Merch in ihrem Sortiment oder produzieren es sogar selbst.

Schals für Demokratie von Demokratie feiern

Das Stuttgarter Kreativnetzwerk „Demokratie feiern“ hat verschiedene Schals von Designer:innen entwerfen lassen, die man sich in verschiedenen Preissegmenten von S bis XL holen kann, und zwar ab 45 Euro. Je nachdem welches Paket man erwirbt, geht außerdem eine im Preis enthaltene Spende ab fünf Euro an ein gemeinnütziges demokratieförderndes Projekt für Kinder und Jugendliche. Jedes Schal-Design ist in jedem Preis- beziehungsweise Spendensegment erhältlich. Einfach dem Netzwerk bis zum 23. Februar per DM auf Instagram das gewünschte Schal-Design, das gewünschte Segment plus Name und Adresse durchgeben, Betrag überweisen, fertig. Alle Infos im Post oben.

Schal und Shirts gegen Rassismus von Stuttgart Souvenirs

Das Stuttgarter Label Stuttgart Souvenirs hat pünktlich vor dem Valentinstag ein Special-Shirt (35 Euro) mit rosa Grafik herausgebracht, das für das gemeinsame Einstehen gegen Rassismus wirbt. Auch ein schwarz-weißer Stuttgart-Schal (39 Euro) mit dem Aufdruck „Gemeinsam gegen Rassismus“ ist neu im Sortiment. Hier geht’s zum Shop >>>

FCK-AFD-Jutebeutel und Patches beim Kaufhaus Mitte

Foto: Petra Xayaphoum

Die „Liberté Egalité FCK AFDé“-Socken im Kaufhaus Mitte sind aktuell leider ausverkauft. Dafür kommen am 15. Februar neue Socken mit den Prints „FCKAFD“ und „FCKNZS“. Auch einen schwarzen Jutebeutel mit „FCK AFD – Stuttgart gegen Rechts“-Aufdruck im Run-DMC-Style aus 100 Prozent Baumwolle für knapp zwölf Euronen gibt’s noch. Online und im Shop auf der Königstraße sowie im Gerber Einkaufszentrum. Vor Ort gibt’s außerdem Patches mit den Slogans „FCK AFD“ und „FCK NZS“ für 3,99 Euro in knalligen Farben zum Aufbügeln.

Kaufhaus Mitte, Königstr. 28, Stuttgart-Mitte, Mo-Sa 10-19 Uhr; Das Gerber, Sophienstr. 21, Stuttgart-Mitte, Mo-Sa 10-20 Uhr

Anti-White-Power-Shirt von Schwarzmahler

Das Shirt mit dem Aufdruck „Black coffee against white power“ war ein Verkaufsschlager in der Punk-Kaffeerösterei im Stuttgarter Osten. Jetzt gibt’s das Teil endlich wieder für 25 Taler im Online-Shop als auch im Café.

Schwarzmahler, Landhausstr. 154, Stuttgart-Ost, Mo 10-14, Mi+Fr 10-14+17-20, Sa 10-16 Uhr

Döner-Kebab-Shirt von der Druckeria

Die Druckeria in Bad Cannstatt druckt und verkauft ein von der Aktion „Deutschland. Aber mit #allekomplett“ entworfenes Shirt mit Dönerspieß und Aktionsslogan drauf. Der Gewinn wird 100 Prozent an die Amadeu-Antonio-Stiftung gespendet, die Projekte gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus unterstützt. Das Teil kostet 20 Euro, Bestellungen werden per DM auf Instagram oder Mail an print@druckeria.com entgegengenommen.