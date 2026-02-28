Loch im Haushalt Ludwigsburger Finanzkrise sollte ein Alarmsignal sein
Dass selbst eine vorsichtig wirtschaftende Stadt wie Ludwigsburg keinen Haushalt mehr genehmigt bekommt, zeigt: Es braucht jetzt ein grundlegendes Umdenken in der Finanzpolitik.
Wenn in einer Schulklasse sämtliche Schüler durch die Mathearbeit rasseln würden, hat die Lehrkraft ein letztes Mittel in der Hinterhand: Sie kann den Notenspiegel anpassen, also bessere Noten für weniger erreichte Punkte vergeben. Vielleicht sollten die Regierungspräsidien in Deutschland anfangen, ein bisschen mehr wie Lehrer zu denken: Wenn kommunale Haushalte reihenweise nicht genehmigt werden, weil die prognostizierte Verschuldung pro Kopf als zu hoch angesehen wird, müssen irgendwann weniger strenge Maßstäbe angelegt werden.