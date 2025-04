In dem Kinofilm „Der Wald in mir“ beweist Leonard Scheicher („Das Boot“) sein großes Schauspieltalent und spielt einen Umweltaktivisten, der zum Tier wird.

Gunther Reinhardt 09.04.2025 - 18:15 Uhr

Leonard Scheicher ist der Schauspieler, den man anruft, wenn es um schwierige Themen geht. So hat er 2023 in Lars Kraumes Kinofilm „Der vermessene Mensch“ einen Ethnologen gespielt, der Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutsch-Südwestafrika den Völkermord an den Herero und Nama miterlebt. Demnächst wird er in der europäischen Miniserie „Kabul“ als Elitesoldaten zu sehen sein, der versucht, deutsche Hilfskräfte aus Afghanistan zu schleusen, nachdem dort die Taliban wieder an der Macht sind. Und in Sebastian Fritzschs Filmdrama „Der Wald in mir“, das jetzt ins Kino kommt, ist er der Biologiestudent Jan, der unter einer Psychose leidet und nach und nach den Bezug zur Wirklichkeit verliert. Popcorn-Kino geht anders.