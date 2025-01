Eine Frau kommt nach Hause, in der Wohnung bemerkt sie dann ein Feuer. Die Ermittler hegen einen Verdacht.

red/dpa/lsw 21.01.2025 - 18:22 Uhr

Weil er einen Brand in einer Wohnung in Lörrach gelegt haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde der 32-Jährige am Montag in Lörrach vorläufig festgenommen. Es bestehe der Verdacht der schweren Brandstiftung.