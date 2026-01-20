Die Ursachensuche der Feuerwehr bei einem Dehnfugenbrand in Feuerbach gestaltet sich langwierig. Für die Bewohnerinnen und Bewohner des Hotels ist eine Lösung gefunden.
20.01.2026 - 14:41 Uhr
250 Personen haben am Montagnachmittag ein als Unterkunft für Geflüchtete genutztes Hotel an der Feuerbacher Siemensstraße verlassen müssen. Sie wurden über Nacht in zwei Turnhallen untergebracht. Am Dienstag hat die Stadt eine Lösung, wo sie bis auf weiteres wohnen werden: Sie ziehen in ein anderes Hotel um.