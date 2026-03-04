Am Mittwochmorgen bricht in einer Autolackiererei in Böblingen ein Feuer aus. Die Feuerwehr kommt mit einem Dutzend Fahrzeugen und 35 Kräften. Ihr gelingt es, das Feuer zu löschen.

Martin Dudenhöffer 04.03.2026 - 09:26 Uhr

Am Mittwochmorgen ist es gegen 8 Uhr in einem Firmengebäude in einem Böblinger Gewerbegebiet zu einem Brand gekommen. Betroffen war Informationen unserer Zeitung zufolge eine Autolackiererei in der Junkersstraße. Aus welchem Grund sich das Feuer – aus dem sich zwischenzeitlich offenbar größere Flammen gebildet haben – ausgebrochen ist, ist noch ungeklärt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand nach rund einer halben Stunde wieder löschen. Wie die Polizei berichtet, sind die rund 35 Feuerwehrkräfte aber weiterhin damit beschäftigt, Glutnester zu löschen. Stand 9.20 Uhr gab es durch den Brand keine Verletzten. Welcher Schaden durch das Feuer entstanden ist, ist noch nicht bekannt.