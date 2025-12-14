Nicht jedes Präsent ist ein Treffer. Bei einer speziellen Party in Backnang kann man nach Weihnachten Geschenke tauschen und einen geselligen Abend verbringen.
14.12.2025 - 10:57 Uhr
Weihnachten steht vor der Tür, demnächst werden massenhaft Geschenke überreicht und ausgepackt. Doch manchmal liegt der Schenkende daneben, trifft nicht den Geschmack des Beschenkten oder hat etwas gekauft, was schon vorhanden und nun doppelt ist. Der Weiterverkauf auf Online-Portalen ist da eine Möglichkeit, er kostet aber auch einiges an Zeit, Nerven und Aufwand.