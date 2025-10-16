Er ist der Posterboy der Ausstellung: Der neu entdeckte Saurier Mirasaura Grauvogeli. Er war der Profiteur einer Klimakatastrophe. Viele Arten starben aus. Was lernen wir daraus?
16.10.2025 - 18:00 Uhr
Die Lava quoll über, die Vulkane spuckten giftige Gase in die Luft. Es wurde heißer und heißer. Schließlich kletterte die Temperatur auf mehr als 35 Grad. Im Durchschnitt wohlgemerkt. Viele Tiere und Pflanzen konnten in diesem Klima nicht mehr leben. Sie starben aus. Es geht um mehr als 80 Prozent allen Lebens auf der Erde. „Im Trias entstand ein völlig neue Welt“, sagt Lars Krogmann, der Chef des Stuttgarter Naturkundemuseums.