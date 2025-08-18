Vom Zeichen für Widerstandskraft bis zum Sinnbild für Neubeginn – der Löwenzahn und seine filigrane Pusteblume haben sich zu beliebten Tattoo-Motiven entwickelt.
Auf TikTok boomen Videos, in denen Nutzerinnen und Nutzer die Bedeutung ihrer Tattoos erklären – von Schmetterlingen über Semikolon bis hin zu Löwenzahn-Motiven. Gerade die Frage, was ein bestimmtes Symbol aussagen soll, beschäftigt viele in den Kommentaren. Der Löwenzahn taucht dabei immer wieder auf: unscheinbar, doch voller symbolischer Kraft.