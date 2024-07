Es sind Dimensionen, mit denen es kaum einer im Alltag zu tun hat – im Gegensatz zur Logistikfirma, die den spektakulären Windradtransport ausführt. Und die auf der Wiese am Unteren Ziegelfeld und der B29 Ausfahrt Schorndorf-West das Umladen der Bauteile derzeit umsetzt.

Mit dem ferngesteuerten Selbstfahrer kann besser navigiert werden

68 Tonnen hängen an dem Kran, als das Maschinenhaus von dem 34-Meter- Schwertransporter auf einen der Selbstfahrer gehievt wird. Mit dem Selbstfahrer, der ferngesteuert und fahrerlos unterwegs ist, kann die besondere Fracht besser durch die Straßen navigiert werden. „Sie haben kein Führerhaus, dadurch eine verringerte Transportlänge und können einen viel engeren Kurvenradius fahren“, sagt Philip Gohl, der Projektleiter von Uhl-Windkraft in Ellwangen.

Zwei dieser Selbstfahrer stehen auf dem Umladeplatz bereit. Ursprünglich sollte der Transport am Mittwoch starten, nun wurde dieser um einen Tag verschoben und soll am Donnerstagmorgen um 9 Uhr starten. Eine Einweisung von Behörden vor Ort sei noch nötig gewesen. Ein Maschinengehäuse und eine Nabe sollen am Donnerstag transportiert werden, sagt Gohl. Am Freitag ist der Transport des Triebstrangs geplant. Insgesamt werden 18 Bauteile transportiert. Der Transport startete ganz im Norden in Cuxhaven quer durch die ganze Republik, mit entsprechenden Absprachen der Behörden.

Von 1. bis 10. August sollen täglich zweimal Teile von Windrädern durch Schorndorf bugsiert werden. Die Route der selbstfahrenden Transporter verläuft von der Nähe des Tuscaloosa-Kreisverkehrs über die Schorndorfer Straße, Am Ziegelgraben, der Lortzingstraße, der Burgstraße und der Schlichtener Straße durch Schlichten hindurch. Während der Fahrten kann es, wie die Stadt Schorndorf mitteilt, zu Verkehrsbehinderungen kommen. Ob die Transporte auch am Wochenende, 3. und 4. August, stattfinden, sei noch offen. Dass große Bauteile auf die Reise gehen, das ist auch an den zurückgebauten Verkehrsinseln am Kreisel in Schorndorfer Teilort Weiler abzulesen.

Die Turmsegmente und Rotorblätter werden im Windpark Königseiche zu zwei Windrädern montiert. Die Windenergieanlagen bei Ebersbach im Kreis Göppingen sollen mit einer Nabenhöhe von 164 Metern errichtet werden und eine Leistung von neun Megawatt liefern. Seit April laufen die Arbeiten zum Hochbau der Anlagen. Uhl-Windkraft plant, baut und betreibt Windkraftanlagen in Baden-Württemberg und Bayern. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben mehr als 200 Windkraftanlagen realisiert. Eines der Projekte ist der anvisierte Windpark Alfdorf-Welzheim, der auf einer gemeindeübergreifenden Fläche vorgesehen ist. Durch private Initiatoren aus Alfdorf entstand der Verein „Bürgerenergie Alfdorf“. Durch Konkretisierung dieses Windkraftprojektes und die parallele Entwicklung von Solarparks entstehe aus dem Verein die Bürgerenergiegenossenschaft Schwäbischer Wald.

Weitere Infos zur Genossenschaft gibt es unter www.buergerenergie-schwaebischerwald.de. Infos zu Projekten gibt es auch unter: www.uhl-windkraft.de.