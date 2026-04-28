Logistikzentrum eröffnet Was Trelleborg in Gärtringen vorhat
Der Dichtungsspezialist weiht auf 16 000 Quadratmetern sein neues Logistikzentrum ein. Corona hatte die Eröffnung verzögert. Doch jetzt verblüfft es mit modernster Technik.
Der Dichtungsspezialist weiht auf 16 000 Quadratmetern sein neues Logistikzentrum ein. Corona hatte die Eröffnung verzögert. Doch jetzt verblüfft es mit modernster Technik.
Das Gärtringer Gewerbegebiet Riedbrunnen II wächst und gedeiht. Dort, wo der Gärtringer Schlachthof jahrelang eher Negativ-Schlagzeilen produzierte, stehen die Zeichen auf Wachstum. Entsprechend gut gelaunt nahm Bürgermeister Thomas Riesch (CDU) gemeinsam mit Firmenvertretern am Montag eine goldene Schere in die Hand, um vor dem neuen Logistikzentrum der Firma Trelleborg das Band zu durchschneiden. Dabei hätte das ganz in schwarz gehaltene Gebäude eigentlich schon viel früher eingeweiht werden sollen.