Wird es in Deutschland zu leicht gemacht, sich krank zu melden? Bei der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung besteht Verbesserungsbedarf, meint unser Autor.

Blaumacher in die Defensive drängen

In Deutschland tobt eine hochemotionale Faultier-Debatte. Es werde generell zu wenig gearbeitet, klagen die Arbeitgeber, an deren Spitze sich Kanzler Merz gesetzt hat – derweil die Gewerkschaften quasi alle Beschäftigten in Misskredit gebracht sehen und die ganze Debatte rundweg ablehnen.