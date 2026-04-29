Vor zwei Jahren sorgten Hausbesuche von häufig krankgemeldeten Tesla-Beschäftigten für eine Debatte. Der Krankenstand ist zurückgegangen. Gibt es Fälle, in denen die Lohnfortzahlung gestoppt wurde?
29.04.2026 - 13:48 Uhr
Grünheide - Der Krankenstand beim US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide bei Berlin ist deutlich zurückgegangen. "Unser Krankenstand liegt aktuell bei knapp 5 Prozent", teilte das Unternehmen mit. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet. Im Jahr 2024 lag der Anteil nach damaligen Angaben von Werksleiter André Thierig bei 15 Prozent oder darüber. Der niedrige Krankenstand ist nach Angaben des Autobauers ein Ergebnis innerbetrieblicher Maßnahmen der vergangenen Jahre.