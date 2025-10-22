Lohngerechtigkeit für Frauen Daimler Truck nach Erfurt geschleppt
Eine weibliche Führungskraft des Lkw-Herstellers Daimler Truck will vor dem Bundesarbeitsgericht eine höhere Vergütung durchfechten – ihr Fall ist nicht der einzige.
Eine weibliche Führungskraft des Lkw-Herstellers Daimler Truck will vor dem Bundesarbeitsgericht eine höhere Vergütung durchfechten – ihr Fall ist nicht der einzige.
Werden in den Konzernen unter dem Stern Frauen und Männer auf der Führungsebene nicht gleichwertig vergütet? Diese Frage wird am Donnerstag vor dem Bundesarbeitsgericht (BAG) höchstrichterlich, womöglich aber nicht final behandelt.