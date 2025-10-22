Lohngerechtigkeit für Frauen: Daimler Truck nach Erfurt geschleppt

Werden in den Konzernen unter dem Stern Frauen und Männer auf der Führungsebene nicht gleichwertig vergütet? Diese Frage wird am Donnerstag vor dem Bundesarbeitsgericht (BAG) höchstrichterlich, womöglich aber nicht final behandelt.

Im Zentrum steht eine Führungskraft der Daimler Truck AG, die vor rund 30 Jahren bei Daimler-Benz angefangen hat und vor mehr als 15 Jahren zur Abteilungsleiterin befördert wurde. Nach ihrer Rückkehr aus der Elternzeit in Teilzeit verdiente die Klägerin klar weniger als die männlichen Kollegen der dritten Führungsebene E3. Dagegen klagte sie mit Verweis auf das Entgelttransparenzgesetz, wonach bei gleichwertiger Arbeit eine Benachteiligung wegen des Geschlechts bei allen Entgeltbestandteilen verboten ist.

Das Landesarbeitsgericht hat einen Sonderweg gewählt

Konkret lag das Monatsgehalt der Klägerin zwischen 2018 und 2022 um die 18 Prozent unter dem Median (mittlerer Wert) der männlichen Vergleichsgruppe. Inklusive anderer Gehaltsbestandteile waren es im Schnitt gut 23 Prozent. Sie verdiene zudem etwa 30 Prozent weniger als ihr direkter Kollege aus demselben Unternehmensbereich, obwohl beide gleich lang im Unternehmen seien, im gleichen Jahr befördert wurden und gleichermaßen qualifiziert seien.

Im November 2023 war die Frau vor dem Arbeitsgericht Stuttgart weitgehend erfolgreich. Auch das Landesarbeitsgericht (LAG) Baden-Württemberg erkannte vor gut einem Jahr eine systematische Ungleichbezahlung. Das Unternehmen konnte demnach keine objektiven Kriterien anführen, die eine abweichende Bezahlung rechtfertigen würden.

Das LAG sprach der Klägerin für die fraglichen fünf Jahre teils eine höhere Vergütung zu. Insgesamt wurden ihr von den eingeklagten rund 420 000 Euro brutto ca. 130 000 Euro für fünf Jahre zuerkannt – bezogen auf das Grundgehalt, den Company Bonus, den Pension One-Kapitalbaustein, virtuelle Aktien und Dividendenäquivalente.

Notfalls Wiedervorlage vor dem EuGH

Bei der Kernfrage, welche Lohndifferenz der Klägerin zusteht, entschied das LAG losgelöst von der bisherigen Rechtsprechung und gestand ihr nur die Lohndifferenz zwischen der weiblichen und männlichen Vergleichsgruppe zu. Das Entgelt der Klägerin lag dem Gericht zufolge unterhalb des Medianentgelts beider Vergleichsgruppen der E3-Ebene. Ihre Forderung, auch die Differenz zum konkreten Entgelt des namentlich benannten männlichen Vergleichskollegen auszugleichen, wurde nicht erfüllt.

Die Klägerin wird unterstützt von der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF). Deren Rechtsanwältin Sarah Lincoln ist als Prozessbevollmächtigte auch am Revisionsverfahren direkt beteiligt. Nach ihren Angaben widerspricht der LAG-Sonderweg der Rechtsprechung des BAG und des Europäischen Gerichtshofs (EuGH).

Ein halbes Dutzend von Klagen

Bislang reichte es aus, dass eine Frau die Vergütung eines vergleichbaren männlichen Kollegen nennt, um Anspruch auf die Lohndifferenz zu haben. Insofern streitet die GFF für die Klarstellung des BAG, dass sich der Anspruch auf Lohngleichheit nicht auf das Medianentgelt der männlichen Vergleichsgruppe beschränkt – zudem dass Gehaltsunterschiede zu männlichen Kollegen mit objektiven, transparenten und gerichtlich überprüfbaren Kriterien begründet werden. Wenn das Bundesarbeitsgericht von der bisherigen Linie abweiche, müsste das Verfahren dem EuGH vorgelegt werden, so Lincoln.

Derzeit kein Entgelttransparenz-Dashboard bei Daimler Truck

Der GFF zufolge klagen mehrere Abteilungsleiterinnen in beiden Daimler-Konzernen auf gleichen Lohn. Lincoln weiß von fünf weiteren Klägerinnen. Die Häufung unter dem Stern hat auch mit dem 2018 eingeführten internen Entgelttransparenz-Dashboard zu tun – mit diesem Tool ist einsehbar, wie sich das individuelle Entgelt zur Vergleichsgruppe verhält. Bei Daimler Truck gibt es, wie ein Sprecher sagt, „im Zuge einer IT-Umstellung derzeit kein Entgelttransparenz-Dashboard“. Beschäftigte „können selbstverständlich weiterhin Auskünfte gemäß dem Entgelttransparenzgesetz erhalten“.

Für Mercedes-Benz wiederum teilt eine Sprecherin auf Anfrage mit: „Das Entgelttransparenz-Dashboard steht den Beschäftigten nach wie vor jederzeit über das Intranet zur Verfügung.“ Nach ihren Worten gibt es bezüglich des Entgelttransparenzgesetzes bundesweit „eine sehr niedrige einstellige Anzahl Klagen“. Das Unternehmen halte die geltend gemachten Ansprüche für unbegründet und verteidige sich entsprechend.