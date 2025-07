Michael Elez und seine Frau Sabina möchten mehr Zeit miteinander verbringen und schließen an diesem Donnerstag das Trollinger Tröpfle in Fellbach.

Schon wieder macht ein Lokal in Fellbach zu – dieses Mal ist es das Trollinger Tröpfle an der Ecke Kleinfeld-/Pfarrstraße in Fellbach. Am Donnerstag wird dort das letzte Bier gezapft, ein letztes Mal der Spätzles-Teig geschlagen, Kartoffeln gekocht für den beliebten, schlonzigen hausgemachten Kartoffelsalat und Kalbfleisch fürs Wiener Schnitzel paniert.