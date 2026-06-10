Lokführer rund um Stuttgart: Im Führerstand der eigene Chef – ein Traumberuf?

Richtig – den Stromabnehmer senken! Das steht noch auf der Checkliste. Für Lokführer Robert Winter ist der neue Batteriezug noch ungewohnt. Vergisst er vor der Abfahrt in Weil der Stadt, den zum Aufladen der Akkus gehobenen Stromabnehmer zu senken, droht am Ende des Fahrdrahts Kabelsalat. Der 36-Jährige fährt heute erst zum zweiten Mal auf der Hermann-Hesse-Bahn nach Calw. „Sonst bewege ich mich immer unter Oberleitung“, sagt er.

Fahrtrainer Oliver Haupt führt ihn durch die Schritte: „Bügel senken, elektrisch sperren. Dann rausschauen und überzeugen, dass er unten liegt.“ Ein wenig ist es wie vor dem Start eines Jets am Flughafen: Einfach losfahren geht bei Zügen nicht. Angesichts von Touchscreen und Bordcomputer wirkt die Gedächtnisstütze kurios. Es ist ein Plastikkärtchen, das gut sichtbar auf das Fahrpult gelegt wird. Blaue Seite vorn heißt: Stromabnehmer unten. Rote Seite vorn bedeutet, dass er oben an der Leitung anliegt.

Ein Lokführer muss seine Strecken auswendig kennen

Winter ist heute auf einer so genannten Streckenkunde-Fahrt. Kein Lokführer wird auf unbekannte Gleise losgelassen. Nur Gas geben oder bremsen wie beim Auto geht bei Zügen nämlich nicht. Man muss sehr vorausschauend fahren. „Wo kommt der Bahnsteig?“, fragt Winter, als er aus einem Tunnel in einen Einschnitt fährt. „Da ist bald die Brücke, die blaue, die sie neu gemacht haben“, sagt der Fahrtrainer: „Schau hinter die Kurve. Dann siehst du das Schild für Tempo 60, und danach kommt der Bahnsteig.“ Winter stoppt den fast 100 Tonnen schweren Zug präzise. Die Fahrgäste ahnen nicht, wie konzentriert er die Strecke in sich aufnimmt.

Neu ist nicht nur der Akkuzug in Landesfarben. Auch die Strecke zwischen Weil der Stadt und Calw wurde Ende Januar nach vier Jahrzehnten Dornröschenschlaf wieder eröffnet. Die Reaktivierung hatte sich hingezogen, auch wegen Naturschutzauflagen. Fledermäuse, die sich in Tunneln angesiedelt hatten und zu teuren Umbauten zwangen, machten das Projekt bundesweit bekannt.

Eisenbahn ist heute komplex: Winter fährt als Angestellter der Deutschen Bahn einen Zug der landeseigenen Bahngesellschaft SWEG. In Weil der Stadt nutzt er Gleise der DB. Den Rest der Strecke betreibt die Karlsruher Verkehrsgesellschaft AVG – im Auftrag des kommunalen Zweckverbandes Hermann-Hesse-Bahn. Der Landkreis Calw hatte die Trasse von der DB gekauft.

Spurtstarker Triebwagen

Winter mag die Fahrt mit dem spurtstarken, leisen Triebzug auf neuen Gleisen und durch neue Stationen. Die maximal hundert Stundenkilometer auf der kurvenreichen Strecke sind sein Ding. „Schnell fahren reizt mich nicht unbedingt, ich mag das gemütliche Fahren.“ Sein Vater, der Lokführer beim DB-Fernverkehr ist, fährt gerne einen ICE. Der Sohn erlebt lieber, wie sein Zug durch die Landschaft gleitet. Hinunter nach Calw bietet sich ein schöner Blick. „Du kriegst etwas von der Welt mit – Menschen, Landschaften, Jahreszeiten.“ Er schwärmt vom Stuttgarter Lichtermeer bei der Fahrt auf der Panoramabahn zwischen Stuttgart-Vaihingen und dem Hauptbahnhof. Oder von der Weihnachtsbeleuchtung auf einem Kran, die er im Winter zwischen Backnang und Schwäbisch Hall-Hessental gesehen hat. Seine Lieblingsstrecke zum Dahingleiten ist die mit dem Regionalexpress Richtung Bodensee: „Da kannst du in Oberschwaben hinter Ulm den Zug über viele Kilometer einfach rollen lassen.“

Der moderne Triebwagen von Siemens, in dem der Lokführer unterwegs ist. Foto: Andreas Geldner/

Der Reiz der Nebenbahn

Dass er nach einigen Jahren bei der S-Bahn-Stuttgart im Jahr 2020 zum Regionalverkehr der DB gewechselt ist, sei eher Zufall gewesen. Dort habe man Lokführer gesucht. Das ständige Anfahren und wieder Anhalten bei der S-Bahn habe ihm weniger Spaß gemacht. Hinzu komme, dass in den modernen S-Bahn-Zügen die Fahrgäste oft die Türen blockierten, erzählt er. Ständig die Durchsage: „Bitte machen Sie den Türbereich frei.“ Bei alten S-Bahnen sei das anders gewesen. Da schnarrte man: „Bitte Zurrrrrückbleiben!!“ Klack, die Türen gingen zu. Das Heranfahren an voll besetzte Bahnsteige hat ihn hingegen nicht gestört: „Irgendwie habe ich das sogar genossen.“ Der Wechsel zum Fernverkehr kam nicht infrage. Da sei man oft von der Familie weg, sagt er. Und auf Güterzügen fahre man meist nachts.

Viel Verantwortung – und Selbstständigkeit

Lokführer zu sein, bedeutet für Winter viel Verantwortung. Aber auch Freiheit. „Das Angenehme ist, dass du allein und dein eigener Chef bist.“ Außer Funkkontakten mit dem Stellwerk redet auf einer Schicht mit kaum jemand. Fast an jedem zweiten Wochenende muss Winter arbeiten, der bei Waiblingen wohnt: „Ich habe dafür auch einmal eine Woche, wo ich mit den Kindern jeden Morgen zum Kindergarten und zur Schule kann. Und beim Frühdienst, kann ich mit ihnen nachmittags schwimmen oder in dieden Garten gehen.“ Er hat zwei Töchter, vier und sieben Jahre alt.

Bei der Rückfahrt von Calw ist der Alltagswahnsinn zu erleben, der nach Winters Beobachtung mit den Jahren schlimmer geworden ist. „Mann, siehst du den Radfahrer?“, sagt er erschrocken zu seinem Ausbilder. Bei geschlossenen Schranken überquert er den Bahnübergang kurz vor dem Zug. So schnell wie er auftaucht, ist er verschwunden, bevor Winter reagieren kann: „Die Leute wissen nicht, wie lange es braucht, bis ein Zug zum Stehen kommt. Sie begeben sich in eine extrem gefährliche Situation“.

Sündenbock Lokführer

Die heute oft als einzige Bahnmitarbeiter greifbaren Lokführerinnen und Lokführer werden für Fahrgäste zu Sündenböcken. Einmal, erzählt Winter, habe ihm eine Frau an der Station Stuttgart-Universität eine rote Karte gezeigt. „Ich habe dann durchgesagt, dass sie beim Aussteigen kurz nach vorne gehen und mir sagen soll, was sie mitteilen möchte“. Die Frau kam tatsächlich. Die S-Bahn sei schon wieder verspätet, schimpfte sie. Winter erwiderte: „Das ist doch von Ihnen ein Platzverweis. Wenn ich jetzt aussteige – fahren Sie dann selber?“

Weichen, Signale, Oberleitungen, Stellwerke: Bei der Eisenbahn ist man Teil eines viel komplexeren Systems als im Straßenverkehr. Jeder hängt vom anderen ab. Das schafft ein Wir-Gefühl. Dass Züge für die Bahner mehr sind als nur Maschinen, zeigen Spitznamen, die selbst modernste Triebwagen verpasst bekommen. Je nach Frontpartie gibt es den Hamster, die Grinsekatze, den Mops. Ein Schweizer Hersteller vergibt solche Namen gleich als offizielle Typbezeichnung und nennt seine Züge Flirt oder Kiss.

Die Eisenbahn in die Wiege gelegt

„Ich bin ja vorbelastet“, sagt Winter: „Eisenbahner in vierter Generation.“ Der Urgroßvater väterlicherseits war vor dem Zweiten Weltkrieg Fahrdienstleister in München. Der Großvater mütterlicherseits Fahrdienstleiter in Oberndorf am Neckar. „Die Familie hat im Bahnhof gewohnt,“ sagt Winter. Seine Mutter ist dort aufgewachsen. Die Großmutter war dort Büroputzkraft. Dann machte man das Stellwerk zu – Streckenmodernisierung. Der Großvater wurde in den Verwaltungsdienst zur Bundesbahndirektion nach Stuttgart versetzt, auch die Großmutter fand dort einen Arbeitsplatz als Sekretärin im technischen Dienst.

Und dann ging auch der Vater Ende der 70er Jahre zur Bahn. Winter atmete deshalb schon als Kind Eisenbahnluft. Es gibt ein Foto des Zweijährigen, auf dem ihm seine Mutter bei einer Museumsfahrt an der Hand hält – auf der Plattform eines wegen seines lauten Krachs „Donnerbüchse“ genannten, alten Waggons.

Auf Umwegen zum Beruf gefunden

Winter fand erst auf Umwegen zur Eisenbahn. Als Jugendlicher habe er sich erfolglos bei der DB beworben, erzählt er. So begann er als Kaufmann. Doch seine Frau begriff, dass seine Berufung woanders lag: „Die hat gemerkt: Wenn wir in meiner Familie zusammenhocken, geht es immer um die Bahn.“ Kurzerhand formulierte sie für ihn die Bewerbung als S-Bahn-Lokführer. „Du machst das jetzt“, habe sie gesagt.

Damals war der Personalbedarf groß. „Sie haben sehr viele Leute gesucht, auch Quereinsteiger.“ Für Winter war es ein Heimspiel: In Stuttgart kannten die Bahner den Sprössling des gleichnamigen Fernverkehrs-Lokführers schon: „Ich werde heute noch manchmal mit meinem Vater verwechselt.“

Die Ausbildung dauerte länger als die veranschlagten neun Monate. Als Azubi sei er mit dicken Aktenordnern nach Hause gegangen: „Das ist so komplex, das ist der Wahnsinn.“ Was war der trockenste Stoff? „Als wir das Betriebliche Regelwerk in- und auswendig lernen mussten“, sagt er. Das sei sozusagen die Straßenverkehrsordnung der Eisenbahn, nur viel komplexer. Sein Lieblingswort bei der Bahn? „Bremswirkgruppe!“

Seine Töchter hat der Bahnvirus noch nicht infiziert. „Die eine will Tierärztin werden, die andere Polizistin auf dem Pferd“. Sie seien aber noch klein, das könne ja noch kommen, meint Winter. Nach der Rückfahrt scheint in Weil der Stadt aber ein künftiges Mitglied der Eisenbahnerfamilie in Sicht. Als Winter von einem Kollegen abgelöst wird, stellt sich ein Teenager an die geöffnete Tür zum Führerstand. Zwischen den Lokführern und dem jungen Mann entspinnt sich ein Gespräch. Man merkt, dass er sich ziemlich gut auskennt. Und er ist stolz, als die Eisenbahner mit ihm ein Foto vor dem Zug machen. Was er denn einmal werden wolle, wird er gefragt – „Lokführer“, antwortet er.

An der Endstation in Calw eilt er für ein paar Fotos vom Zug nach vorne. Fabian heißt er, ist 14 Jahre alt – und kommt aus Winterthur in der Schweiz. Seine Tagesfahrt mit dem Baden-Württemberg-Ticket durchs Ländle hat er präzise geplant. Die nagelneue Hermann-Hesse-Bahn stand bei ihm oben auf der Liste. Viel Zeit für ein Gespräch hat er nicht mehr. Am Bahnsteig eine Etage weiter unten will er gleich Richtung Nagold weiterfahren – exakt nach Fahrplan, wie sich das für einen künftigen Lokführer gehört.