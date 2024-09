Der Sachse mit den provokanten Sprüchen hört auf. Die Lokführergewerkschaft GDL hat einen neuen Vorsitzenden. Zu Weselskys Abschied kam auch der Bahn-Personalvorstand.

dpa 04.09.2024 - 10:55 Uhr

Dresden - Der langjährige Gewerkschaftschef Claus Weselsky ist nicht länger Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). Sein Nachfolger Mario Reiß wurde auf der Generalversammlung der Organisation in Dresden von den Delegierten schon am Dienstag an die Gewerkschaftsspitze gewählt. Reiß eröffnete am Mittwoch den öffentlichen Teil der Generalversammlung, dem höchsten Gremium der Gewerkschaft, auf der sich Weselsky von den Mitgliedern verabschieden sollte.