Mit Kuschelrock wurde er bekannt. Nach einer Krebsoperation im Jahr 2000 entdeckte Rea den Blues für sich und tourte trotz gesundheitlicher Probleme. Jetzt ist der Sänger gestorben.
22.12.2025 - 16:34 Uhr
Chris Rea ist tot. Der Sänger und Gitarrist starb am Montag nach kurzer Krankheit im Alter von 74 Jahren, wie ein Sprecher der Familie der Nachrichtenagentur PA sowie der BBC sagte. Eines der bekanntesten Werke des Musikers läuft in diesen Tagen in Dauerschleife im Radio: 1986 nahm Rea „Driving Home for Christmas“ auf. „Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Chris bekannt“, teilte die Familie des Sängers mit.