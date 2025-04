Das Theaterensemble „Four the Länd“ zeigt derzeit in Stuttgart Szenen von Loriot . Das besondere: Alle Schauspieler haben einen weiteren Beruf und stehen berufsbegleitend auf der Bühne.

Iris Frey 24.04.2025 - 12:54 Uhr

Der Humorist Loriot, der zeitweise auch in Stuttgart im Apothekerhaus am Eugensplatz gelebt hat und mit bürgerlichem Namen Bernhard-Viktor von Bülow (1923-2011) hieß, lebt mit seinen lustigen Szenen weiter. So etwa beim Stuttgarter Theaterensemble „Four the Länd“, das aus Spielern besteht, die an der Schauspielakademie CreArte in Stuttgart ihre Ausbildung absolviert haben und seit einigen Jahren gemeinsam auftreten. In 16 Szenen lassen Karin Graf, Constantin Adams, Julia Neidhartdt und Martin Stettner Loriots Texte mit Witz, Bildern, Musik und wenigen effektvollen Requisiten hochleben und zeigen deren Aktualität: nicht nur, wenn „Herr Hoppenstedt“ für seinen Enkel im Spielzeugladen begeistert ein Atomkraftwerk, das auch in die Luft gehen kann, als Spielzeugset kauft. Skurril der Blick auch ins Rheinstahlwerk, wo statt Schützenpanzern gerade Marzipankartoffeln produziert werden.