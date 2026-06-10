Am Samstag, dem 13. Juni, kommt das Ensemble „Four the Länd“ in den Business Park nach Echterdingen.

Armin Friedl 10.06.2026 - 12:06 Uhr

Im Laufe seines langen Lebens hat Loriot einige deutsche Städte in seinen Humorismen konkret benannt. Die einen werden dies gerne aufgreifen, andere stellen derartiges eher hintenan, da sie da nicht allzu gut weggekommen sind. Echterdingen hat zu des von Vicco von Bülow keine Erwähnung erfahren, deshalb kommt Loriot nun posthum in die Fildergemeinde. Und zwar an diesem Samstag, dem 13. Juni, in den Echterdinger Business Park. Der im August 2011 mit 87 Jahren Verstorbene wird da gut vertreten von dem Ensemble „Four the länd“. Und das sind Costja Adams, Karin Graf, Julia Neidhardt und Martin Stettner. Und das passt ja auch ganz gut, denn viele Sketche hat Loriot mit Bühnenpartnern erarbeitet. Und da haben zuweilen ja auch die ganz großen des deutschsprachigen Schauspiels mitgewirkt, daraus sind ganz herausragende Charakterdarsteller geworden wie Evelyn Hamann.