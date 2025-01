Rechte Influencerin Die „deutsche Musk-Flüsterin“ lebt gar nicht mehr in Deutschland – Wer ist Naomi Seibt?

Elon Musk mischt sich in die deutsche Politik ein: Dieser Eindruck hat sich seit dem Beitrag in der „Welt am Sonntag“ verfestigt. Welche Rolle spielt dabei eine 24-jährige Deutsche?