Lost Place in Schorndorf: „Normalsterbliche können sich das nicht leisten“ – Villa Kunterbunt vor dem Aus

Jetzt wird es ernst – Ralph Schatz geht mit der Villa Kunterbunt in den Vertrieb – heißt, der Bauunternehmer bietet das Anwesen an der Schorndorfer Weilerstraße (Rems-Murr-Kreis) in einem Immobilienportal zum Kauf an, das Inserat ging dieser Tage online. Kaufpreis: 1,15 Millionen Euro für 13 Zimmer, verteilt auf 420 Quadratmeter Wohnfläche auf einem Grundstück mit 2745 Quadratmetern, wie in der Annonce zu lesen ist. „Ich musste einen fairen Preis finden, denn ich will mir nicht vorwerfen lassen, dass ich es nicht ernsthaft versucht hätte, einen Käufer zu finden“, erklärt der 54-Jährige, der schon länger versucht, einen Liebhaber für die einstige Schmuckvilla zu finden.

Seit 2019 ist der Schorndorfer Bauunternehmer Besitzer der Villa mit den Erkern, Türmchen, Bleiglasfenstern und dem Wintergarten nebst Pool. Doch auch wenn die Aufzählung beeindruckend klingt, das Anwesen aus den Jahren 1933/34 scheint seine besten Zeiten hinter sich zu haben. Auf den ersten Blick herrlich anmutende Stilelemente weisen bei genauerem Hinschauen eklatante Fehler auf. „Bei den ganzen Umbauten hat man sich nicht viel gedacht.“

„Ein wilder Mix drinnen“ – Villa Kunterbunt ohne Feingefühl renoviert

Beispiel gefällig? Die Bleiglasfenster mit den kunstvollen Jagdszenen im Treppenaufgang sind von Kunststoff statt Holz umrahmt, der Balkon wurde mit Glas zu einer Art Wintergarten überbaut. Die Zimmer sind klein und oft Durchgangszimmer und über das, was vom einstigen Pool übrig ist, wölbt sich ein Gewächshausdach. „Auch drinnen herrscht ein wilder Mix. Da wurden Decken und Treppen nachträglich eingezogen, manche Räume sind hoch und mit Parkett, andere gerade mal 2,10 Meter mit Teppich. Da wurde ohne Feingefühl viel kaputt renoviert“, sagt Schatz, der Kaufinteressenten selbst durch die Villa Kunterbunt führen wird.

Für den 54-jährigen studierten Architekten, dem die Wohnungsbaugesellschaft RSS gehört und der mit seinem Bruder im elterlichen Architektur- und Planungsbüro, der Schatz-Gruppe, mitwirkt, ist klar: die Villa ist nicht zu retten. „Auf den ersten Blick mag das alles wunderbar aussehen, aber energetisch gesehen ist es eine Katastrophe“, sagt Schatz. Weil die Villa nicht unter Denkmalschutz steht und ihr Umbau ins Unermessliche gehen könnte, plante Schatz eigentlich von Anfang an, sie abzureißen. „Aber die Stadt bittet mich, das Gebäude zu erhalten und dem Wunsch versuche ich nachzukommen“, sagt er.

Während seine Firma RSS Wohnbau auf dem angrenzenden Grundstück zwei Mehrfamilienhäuser plant, lag die einst malerische alte Villa lange im Dornröschenschlaf. Doch jetzt geht es um das Anwesen herum in die heiße Phase – ein großes Schild vor Ort verspricht den Bau von 20 modernen Eigentumswohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern – also müssen jetzt auch Zukunftspläne für die Villa her. „Meiner Meinung nach verliert die Villa ja allein schon durch die Häuser, die jetzt drum herum entstehen, an Charme. Aber wenn sich jemand findet, der sie retten will, habe ich nichts dagegen“, sagt Schatz.

„Wer da nicht realistisch einschätzt, der verkalkuliert sich“

Gesucht werde jetzt also ein Käufer, der sich in das Schorndorfer Anwesen verliebt und es wieder herrichten will. „Man kann natürlich auch nur das Nötigste machen. Aber wenn man es richtig angehen will, liegt man da nachher auf jeden Fall über dem Neubaupreis“, sagt der 54-Jährige Noch-Villenbesitzer, der nicht wirklich einschätzen kann, ob sich so ein Käufer finden wird. Fest steht für den erfahrenen Bauunternehmer: Wer eine solche Immobilie kauft, kennt sich mit Altbau aus, sonst kauft er so etwas besser nicht. „Wer da nicht realistisch einschätzt, der verkalkuliert sich mit der Villa Kunterbunt.“

Rund um die alte Villa wird gebaut – Ralph Schatz versucht, dem Wunsch der Stadt nachzukommen und einen Liebhaber für das Anwesen zu finden. Foto: privat

Der Name des Anwesens in der Weilerstraße scheint übrigens das Überbleibsel einer Ausstellung zu sein, die dort in einer Schorndorfer Kunstnacht gezeigt worden war – „Villa Kunterbunt“ hieß damals ein Projekt, zu dem die Malerin Annette Schock Künstlerkollegen in das einst herrschaftliche Haus lud. „Vorher hatte die Villa den Namen, soweit ich weiß, nicht“, sagt Schatz. Apropos Kunst: In der Villa hatte sich neben der Künstlerin Annette Schock auch der Künstler Carell Filusch ausgebreitet. Er hatte zuletzt in der Villa gewohnt und sich zu Lebzeiten des letzten Bewohners der einstigen Ziegelwerk-Familie Groß – Hariolf Giebel – um das Anwesen gekümmert. „Er hielt den Garten in Schuss“, erklärt Schatz, der auch über die Bewohner der Villa Bescheid weiß. So wohnte Friedrich Groß – 1880 entstand die Dampfziegelei Groß – bis zum Tod 1981 in dem Anwesen. Seine Tochter Liselotte Giebel lebte mit Ehemann Hariolf ab 1961 dort.

„Ich war auch manchmal zu Besuch dort und wohne bis heute schräg gegenüber,“, sagt Werner Groß, ein Neffe der Familie. Da er ebenfalls in alten Gemäuern lebe, könne er das aktuelle Dilemma um die Villa Kunterbunt nachvollziehen. „So schön und emotional das mit Altbau ist, über kurz oder lang holt einen die Realität ein und man kann sich das als Normalsterblicher schlicht nicht leisten“, sagt er.

So sieht es auch Schatz und zeigt auf den Sandstein an der Außenmauer. „Da funktioniert Außendämmung nicht“, sagt er und weist auch auf die ehemalige Kühlkammer hin, in der sich Stühle stapeln. „Die Besitzer der Ziegelwerke waren Jäger und haben hier Fleisch gelagert“, erklärt Schatz, der selbst in einem Neubau wohnt. „Ich mag Altbau durchaus. Wir haben schon tolle alte Häuser saniert, aber es muss sich lohnen und es ist eine Frage von Geld und Anspruch.“ Er sei gespannt, ob sich jetzt ein Käufer für die Villa finde. „Wir werden sehen, ob sich jemand in die alten Mauern verliebt und eine Chance sieht, sie zu retten.“

Verkaufsinserat: Die Villa Kunterbunt geht in den Vertrieb

Info

Im Internet findet sich die Villa mit allen Details und Kontaktmöglichkeiten unter https://www.immobilienscout24.de/expose/164604543