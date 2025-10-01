Bauunternehmer Ralph Schatz gehört die Schorndorfer Villa Kunterbunt. Er will sie abreißen, doch die Stadt bittet ihn, das herrschaftliche Anwesen zu erhalten.
29.09.2025 - 12:21 Uhr
Das Bad mit den roten Fliesen und den farblich passenden Vorhängen ist so schlecht, dass es schon fast wieder gut ist – da sind sich Petra Mayländer und Ralph Schatz einig, als sie an diesem trüben und völlig verregneten Vormittag gemeinsam durch die alte Villa Kunterbunt schlendern und in dem Raum mit dem knalligen 70er-Jahre-Charme innehalten.