Lost Places in der Region

Rund um ein zerfallenes Gestüt können Spaziergänger die Seele baumeln lassen. Früher lebte hier eine echte Prinzessin ihre Liebe zu den Pferden aus. Sie liegt sogar auf dem Anwesen begraben. Unsere Serie über Lost Places in der Region

Christian Kempf 18.09.2024 - 10:20 Uhr

Nur das Rauschen der Autos von der nahe gelegenen B 27 trübt das Idyll. Ansonsten kann man als Spaziergänger rund um die Ruinen des ehemaligen Gestüts bestens vom Alltagsstress abschalten. Kaum eine Menschenseele hat sich an diesem Donnerstagmittag bei Nieselregen in dem weitläufigen Park zwischen der Stresemannstraße und der Heilbronner Straße in Ludwigsburg verloren. Nur zwei Mädchen kauern auf dem Boden der einstigen Stallungen, daddeln ungestört auf einem Handy. Die Backsteinmauern links und rechts von ihnen sind übersät mit Graffiti, vereinzelt liegen Plastikflaschen und Papierfetzen auf dem Boden, Bäumchen und Sträucher überwuchern Teile des zerfallenen Bauwerks: Ein Lost Place wie aus dem Bilderbuch.