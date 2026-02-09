Lost Places in Stuttgart Die Villa Berg wartet auf ihre Wiedergeburt
Die Villa Berg in Stuttgart, einst königliche Residenz, steht seit 20 Jahren leer. Ein exklusiver Rundgang enthüllt, was sich hinter den verschlossenen Türen verbirgt.
Die Villa Berg in Stuttgart, einst königliche Residenz, steht seit 20 Jahren leer. Ein exklusiver Rundgang enthüllt, was sich hinter den verschlossenen Türen verbirgt.
Und irgendwann ertönen ziemlich heitere Töne wie aus dem Nichts. Orgelmusik, aber nicht wie im Geisterschloss. Eher wie im Beatclub, ein Swingen, eine Füßewipp- und Fingerschnipp-Melodie hallt durch die über 170 Jahre alte Villa Berg im Stuttgarter Osten. Die Musik schwebt die geschwungene, mit Linoleum belegte Treppe aus den 50er Jahren hinauf bis in die leer geräumten Büros im Obergeschoss.