Millionengewinn auf den letzten Drücker: ein oder mehrere Tipper aus Hessen dürfen sich über einen Eurojackpot-Gewinn von fast 88 Millionen Euro freuen.

dpa 12.02.2025 - 09:24 Uhr

Wiesbaden/Helsinki - Ein oder mehrere Spieler aus Hessen haben bei der europäischen Lotterie Eurojackpot fast 88 Millionen Euro abgeräumt. Wie Lotto Hessen mitteilte, wurden mit dem in einer Lottoverkaufsstelle in Nordhessen am Dienstag abgegebene Tippschein exakt 87.949.627,70 Euro gewonnen und damit der zweithöchste je in Hessen erzielte Lotteriegewinn.