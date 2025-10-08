120 Millionen Euro gewonnen, doch Pläne bleiben geheim: Der Berliner Gewinner gibt sich zurückhaltend – und lässt viele Fragen offen.
08.10.2025 - 07:44 Uhr
Zwei Wochen nach der Ziehung der Glückszahlen hat sich der Berliner Gewinner des Lotto-Eurojackpots im Wert von 120 Millionen Euro gemeldet. Es handele sich um einen Mann im Alter zwischen 30 und 60 Jahren aus dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, sagte ein Sprecher der Lotto-Gesellschaft der Deutschen Presse-Agentur. „Er hat sich Zeit gelassen, weil er den Gewinn erst mal sacken lassen wollte.“