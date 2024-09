So vermeiden Tippgemeinschaften Steuern

Lottogewinne sind in Deutschland steuerfrei – doch wie sieht es bei Tippgemeinschaften aus? Eine sorgfältige Organisation ist hier entscheidend, um mögliche steuerliche Risiken zu vermeiden.

Katrin Jokic 11.09.2024 - 09:32 Uhr

Lotto-Tippgemeinschaften sind eine beliebte Möglichkeit, die Gewinnchancen durch gemeinsames Spiel zu erhöhen. Ob in der Familie, unter Freunden oder Kollegen: Viele Menschen schließen sich zusammen, um gemeinsam an Lotterien teilzunehmen. Doch was passiert, wenn die Tippgemeinschaft tatsächlich gewinnt? Oft stellt sich dann die Frage, ob auf den Gewinn Steuern fällig werden. Während der Lottogewinn selbst steuerfrei ist, gibt es einige Fallstricke, die insbesondere bei Tippgemeinschaften beachtet werden müssen.